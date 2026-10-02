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Manisa'da 2'nci kattaki evinin balkondan düşüp yaralandı

Manisa'da 2'nci kattaki evinin balkondan düşüp yaralandı

2.10.2026 17:51:00
Güncellenme:
DHA
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Manisa'da 2'nci kattaki evinin balkondan düşüp yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 2'nci kattaki evinin balkonundan düşen Ramazan İşler (73) ağır yaralandı.

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Olay, saat 14.30 sıraları Kuşlubahçe Mahallesi Okul Caddesi'ndeki 3 katlı bir apartmanda meydana geldi.

Binanın 2'nci katında yaşayan Ramazan İşler, henüz belirlenemeyen bir nedenle balkonda dengesini kaybedip, yan taraftaki boşluğa düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İşler, tedaviye alındı.

İşler'in durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Konular: #Balkon #Manisa