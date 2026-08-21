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Manisa'da hurdalıkta korkutan yangın: Tarım arazisine de sıçradı!

Manisa'da hurdalıkta korkutan yangın: Tarım arazisine de sıçradı!

21.08.2026 12:59:00
Güncellenme:
DHA
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Manisa'da hurdalıkta korkutan yangın: Tarım arazisine de sıçradı!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hurda ve atık malzemelerin bulunduğu alanda çıkıp tarım arazisine sıçrayan yangın, 1 saatte kontrol altına alındı.
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Atatürk Mahallesi Koşukırı mevkisinde, hurda ve atık malzemelerin bulunduğu alanda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

Yanıcı maddeler nedeniyle alevler büyürken, yangın otluk alana ve zeytin ağaçlarının bulunduğu araziye sıçradı.

İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına birçok noktadan müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar da kendi imkanlarıyla yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Bir beton mikseriyle de alevlere müdahalede bulunuldu. Fabrika ve işletmelere yakın bölgede çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik yoğun çalışması sonucu iş yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi. 

İlgili Konular: #Yangın #Manisa