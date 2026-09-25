Manisa'da kadın cinayeti: Evli olduğu erkek tarafından katledildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde evli olduğu erkek tarafından bıçaklanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kayalıoğlu Mahallesi'nde ikamet eden S.E. ile evli olduğu Hasret E. (30) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından S.E, Hasret E'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KADIN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasret E, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.