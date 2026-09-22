Manisa'da lisedeki saldırının görgü tanıkları konuştu: 'Müdahale edemezdik, elinde tüfek vardı'

Olay, sabah saatlerinde Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi’nde bulunan Niyazi Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi ile Turgutlu Hasan Ferdi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne okul önünde elinde silah bulunan bir şahsın etrafa ateş ettiği yönünde ihbar yapıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda 11 öğrenci yaralandı. Yaralılardan 3’ünün ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olayı gören çevredeki yurttaşlardan Ahmet Sökmen, "Silah sesi geldi. Hemen balkona çıktım. Saldırgan küfür ederek ara sokağa doğru gitti. Bağırıyordu" diye konuştu.

"ELİNDE TÜFEK VARDI MÜDAHALE EDEMEZDİK"

Bir diğer görgü tanığı Mehmet Erduysak da, "Sese uyandım. Elindeki silahla burada birilerine ateş açtı. Müdahale edemezdik çünkü elinde tüfek vardı. Tekrar okulun bahçesine doğru koştu. Allah sabır versin. Ben o çocukları kendi evladımın yerine koyuyorum. Allah kimsenin başına vermesin. Akşam olduğu zaman burası çok kötü oluyor" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma kapsamında saldırıyı düzenlediği belirtilen 2011 doğumlu 9-C sınıfı öğrencisi H.O. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.