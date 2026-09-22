Manisa'da okula silahlı saldırı: RTÜK'ten açıklama geldi!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin önünde sabah saat 08.00 sıralarında av tüfeğiyle silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıya ilişkin bilgiyi paylaşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, olayda 1 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, 4 öğrencinin ise yaralandığını bildirdi. Olayın ardından yaya olarak kaçan saldırganın yakalanması için emniyet güçleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

RTÜK'TEN MEDYA HİZMET SAĞLAYICILARINA YAYIN UYARISI

Türkiye Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Turgutlu'da meydana gelen elim olayın ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Sürecin hassasiyetle takip edildiğini belirten RTÜK, medya hizmet sağlayıcılarının toplumsal huzuru ve özellikle çocuk ile gençlerin ruh sağlığını gözeterek sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

"DOĞRULUĞU TEYİT EDİLMEMİŞ SPEKÜLATİF BİLGİLERE YER VERİLMEMELİ"

Bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi ve soruşturmanın selameti açısından yalnızca resmi makamların açıklamalarının esas alınması gerektiği ifade edilen RTÜK açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Olay anına ait şiddet unsurları travmatik, korkutucu ve kargaşa doğurucu görüntü ile içeriklerin paylaşılmaması; kamuoyunda infial uyandırabilecek doğruluğu teyit edilmemiş spekülatif bilgilere yer verilmemesi ve öğrenci, aile ile eğitim camiasının mahremiyetine azami düzeyde riayet edilmesi gerekmektedir. Toplumsal hassasiyetlerimizi zedeleyecek ve şiddeti özendirici nitelikteki olası yayınlar konusunda Üst Kurulumuz tarafından ivedilikle yasal yaptırım sürecinin işletileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."