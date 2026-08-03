Manisa'da ortalık karıştı... Trafikte bıçaklı 'yol verme' kavgası: 1 yaralı

Fatih Mahallesi Yeni Cider Yolu'nda 45 M 6045 plakalı otomobilin sürücüsü Fatih Aslan ile 59 ND 300 plakalı otomobili kullanan Ümit Can A., trafikte yol verme nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iki sürücü, birbirinin araçlarına zarar verdi. Ardından taraflar arasında kavga çıktı. Kavgada sürücülerden Fatih Aslan, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 5 bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Aslan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aslan'ın durumunu ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından otomobiline binerek uzaklaşan şüpheli Ümit Can A. ise Barbaros Şehit Özdemir Polis Merkezi Amirliği'ne gidip, teslim oldu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.