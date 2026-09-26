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Manisa’da şüpheli ölüm: Karı koca evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu

Manisa’da şüpheli ölüm: Karı koca evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu

26.09.2026 18:55:00
Güncellenme:
İHA
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Manisa’da şüpheli ölüm: Karı koca evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yakınlarının ulaşamadığı 56 yaşındaki İsa Acar ile 54 yaşındaki eşi Mümine Acar, evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu.
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Manisa’nın Yunusemre ilçesinde haber alınamayan karı koca, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, Yunusemre ilçesine bağlı Bağyolu Mahallesi’nde meydana geldi. İsa Acar (56) ve eşi Mümine Acar’dan (54) haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çiftin yaşadığı eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öte yandan Mümine Acar’ın annesinin de eve geldiği, kızını ve damadını yerde kanlar içerisinde bulmasının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradığı öğrenildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İsa Acar ve Mümine Acar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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