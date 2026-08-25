Manisa’da üzüm üreticisinden dikkat çeken mesaj: 'Tek çare Özgür Özel'

Türkiye’nin önemli üzüm üretim merkezlerinden Manisa’da hasat öncesi üreticinin gündeminde TMO’nun açıklayacağı kuru üzüm alım fiyatı var. Bağlarda hasat hazırlıkları sürerken üreticiler, artan gübre, ilaç, mazot, işçilik ve diğer girdi maliyetleri karşısında ürünün değerinde satılmasını istiyor. Üreticiler, özellikle kuru üzümde açıklanacak fiyatın yalnızca ürünün maliyetini değil, çiftçinin gelecek yıl üretime devam edebilmesini de belirleyeceğine dikkat çekiyor. Üreticinin beklentisi, TMO’nun en düşük kalite olarak değerlendirilen 7 numara kuru üzüm için dahi 150 liranın altında bir fiyat açıklamaması yönünde.

Üzüm üreticileri, son yıllarda artan üretim maliyetleri nedeniyle açıklanacak alım fiyatının büyük önem taşıdığını belirtiyor. Tüm girdi maliyetlerinde geçen seneye göre yüzde 60 ile yüzde 170 civarında artış olduğu belirtilirken, bağcılığın sürdürülebilirliği için üreticinin emeğinin karşılığını alması gerektiğini vurgulayan çiftçiler, düşük fiyatın üreticiyi borçlandıracağını ve gelecek sezonlarda bağların bakımı ile üretimin sürdürülmesini zorlaştıracağını ifade ediyor.

“TEK ÇARE ÖZGÜR ÖZEL”

Hasat öncesinde üreticinin fiyat beklentisi yükselirken Manisa’da bir çiftçinin tarlasında verdiği mesaj ise dikkat çekti. Üzümleri yan yana getirerek “Tek çare Özgür Özel” yazan üretici, üzüm üreticisinin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıya ilişkin mesajını YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel üzerinden verdi.

GÖZLER TMO’NUN AÇIKLAYACAĞI FİYATTA

Manisa’da binlerce üreticinin geçim kaynağı olan üzümde hasat yaklaşırken gözler şimdi TMO’nun açıklayacağı alım fiyatına çevrildi. Üreticiler, fiyatın açıklanmasıyla birlikte maliyetlerini karşılayıp karşılayamayacaklarını görecek. Çiftçiler, “150 liranın altında bir fiyat üreticiyi kurtarmaz” diyerek TMO’dan beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirirken, açıklanacak fiyatın üzüm üreticisinin geleceği açısından belirleyici olacağını vurguluyor.