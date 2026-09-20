Manisa'da 'yolcu otobüsü' kazası: 18 yaralı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde, Denizli’den hareket ederek Balıkesir’e gitmekte olan 20 ATL 301 plakalı yolcu otobüsü, saat 03.00 sıralarında Balıkesir Kırkağaç Karayolu'nda yoldan çıkarak kaza yaptı.

İçerisinde 37 yolcunun bulunduğu kazada, aralarında şoför ve kadın muavinin de olduğu toplamda 18 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan şoför ve muavinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen sağlık ekiplerince, ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 4’ü Balıkesir’de, 8’i Akhisar’da, 1’i Saruhanlı diğerleri ise Kırkağaç ilçesinde hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada yara almayan 19 yolcu ise bir başka firmaya ait otobüsle Akhisar Otogarı’na götürüldü.

Öte yandan kazaya karışan otobüs vinçle bulunduğu yerden kaldırılırken, Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay da bölgede incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı.