Cumhuriyet Gazetesi Logo
Manisa'daki okul saldırısı... Saldırgan planını anlatmış, atış talimi yapmış!

Manisa'daki okul saldırısı... Saldırgan planını anlatmış, atış talimi yapmış!

23.09.2026 11:06:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Manisa'daki okul saldırısı... Saldırgan planını anlatmış, atış talimi yapmış!

Manisa'da okul saldırısı gerçekleştiren saldırganın olaydan önce cep telefonunu sıfırladığı, odasında ise farklı ideolojilere ait sembol ve notlar bulunduğu belirlendi. Öte yandan zanlının saldırıdan önce bir yakınına böyle bir eylem gerçekleştireceğini söylediği ve saldırıda kullanılan tüfekle yaklaşık bir ay önce atış talimi yaptığı aktarıldı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen, öğrencilerin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada, saldırganın geçmişi ve olay öncesine dair ayrıntılar ortaya çıktı.

Edindiği bilgiye göre, saldırı sırasında 3 fişek kullanan zanlı, okula yaklaşık 80, 90 ve 110 metre mesafedeki noktalardan öğrencilere doğru ateş açtı.

Saldırıda kullanılan anneannesine ait tüfekle yaklaşık bir ay önce atış talimi yaptığı belirlenen zanlının, fişekleri ise anneannesinden aldığı 600 lirayla bir av bayisinden temin ettiği saptandı.

Soruşturma kapsamında zanlı dahil 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltındakiler arasında zanlının babası, annesi, anneannesi, dedesi, bazı yakınları ile fişekleri satan av bayisinin işletmecisi de bulunuyor.

TELEFONUNU SIFIRLAMIŞ

Olay öncesinde cep telefonunu sıfırladığı belirlenen zanlının dijital materyallerindeki verilerin kurtarılması için başlatılan teknik inceleme sürüyor.

Zanlının ayrıca saldırıdan önce bir yakınına böyle bir eylem gerçekleştireceğini söylediği ancak sözlerinin ciddiye alınmadığı öğrenildi.

Geçen yıl açık lisede 9. sınıfa devam eden ancak tamamlayamayan şüphelinin, bunun üzerine bu yıl örgün eğitime kaydolduğu ancak okula düzenli devam etmediği ve yalnızca birkaç kez gittiği belirlendi.

ODASINDA İDEOLOJİK NOTLAR VE SEMBOLLER BULUNDU

Evinde yapılan aramada zanlının odasında gamalı haç figürleri ile farklı siyasi ve ideolojik akımlara ilişkin notlar bulundu.

Zanlının bir defterinde siyaset, ekonomi ve toplumsal konulara ilişkin görüşlerini içeren manifesto benzeri metinler yer aldığı tespit edildi.

Soruşturmada zanlının, bireysel radikalleşme, nihilizm ve farklı ideolojik akımlardan etkilenip etkilenmediği araştırılıyor.

İlgili Konular: #Manisa #okul saldırısı #silahlı saldırgan #atış talimi

İlgili Haberler

Manisa Turgutlu'daki okul saldırısı... Valilik son durumu açıkladı: Yaralanan 6 öğrenci bugün taburcu edilecek
Manisa Turgutlu'daki okul saldırısı... Valilik son durumu açıkladı: Yaralanan 6 öğrenci bugün taburcu edilecek Manisa Turgutlu'daki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerin tedavisi sürüyor. Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 6 öğrencinin bugün taburcu edilmesi planlanırken, Manisa merkezde yoğun bakımda tedavi gören 3 öğrencinin bilincinin açık olduğu bildirildi.
Manisa’daki okul saldırısında çarpıcı iddia: Güvenlik çocuklardan önce kaçmış!
Manisa’daki okul saldırısında çarpıcı iddia: Güvenlik çocuklardan önce kaçmış! Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı okul saldırısının ardından, öğrencilerden bazılarının okul güvenlik görevlisinin saldırı sırasında kendilerinden önce kaçtığını söylediği öne sürüldü. YENİ Parti heyeti tarafından aktarılan iddiaya ilişkin Manisa İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel’in, “Kaçan güvenlik görevlisinin gereği yapılacak” dediği belirtildi.
Son Dakika... Manisa'daki okul saldırısına ilişkin 92 sosyal medya hesabına erişim engeli
Son Dakika... Manisa'daki okul saldırısına ilişkin 92 sosyal medya hesabına erişim engeli Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Manisa'daki olayla ilgili sosyal medya ağlarında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu işleyen 92 X hesabı erişime engellendi.