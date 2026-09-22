Manisa’daki okul saldırısı sonrası siyasilerden tepki yağdı!

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde 15 yaşındaki H.O.'nun düzenlediği silahlı saldırıda 2’si ağır 10 kişi yaralandı.

Saldırganın yakalanarak gözaltına alınmasının ardından, olaya ilişkin siyasi isimlerden peş peşe tepkiler geldi.

YENİ PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI BURHANETTİN BULUT

"Manisa Turgutlu'da bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrencimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralanan öğrencilerimize acil şifa diliyorum. Çocuklarımızın ve eğitimcilerimizin kendilerini en güvende hissetmeleri gereken okullarda, şiddet olayının yaşanması kabul edilemez. Çocuklarımızın güvenliği ve eğitim ortamlarının huzuru için gerekli tüm önlemler bir an önce alınmalıdır."

YENİ PARTİ GRUP BAŞKAN VEKİLİ GÖKHAN GÜNAYDIN

"15 yaşında bir çocuk elinde tüfek, Turgutlu sokaklarında yüzlerce metre yürüyor, koşuyor, okul arkadaşlarına saldırı gerçekleştiriyor.. O esnada Milli Eğitim ve İçişleri Bakanı, dün düzenledikleri basın toplantısının rahatlığıyla makamlarındalar. En azından Kahramanmaraş ve Şanlıurfa saldırılarından bu yana etkili önlemler alınabilmiş olsaydı, bu saldırgan elinde tüfek elini kolunu sallaya sallaya okul kapısına kadar böyle gelemezdi.

Ayrıca ve kuşkusuz, bu olayın, polisiye yönlerinden çok öte boyutları var. Çocuklarımızı sevgi, merhamet, bulundukları topluma dayanışma duygusuyla bağlılık hissetme gibi tutumlar yerine şiddete yönlendiren ekosistem ve bunun kaynakları sorgulanmadan, bu toplumda şiddeti önlemenin mümkün olmadığı açık..

Yaşamını kaybeden çocuğumuza rahmet, ailesine sabır; yaralı çocuklarımıza acil şifa diliyorum. Turgutlu’ya geçmiş olsun, bu son olsun.. Gözbebeklerimiz çocuklarımızı Allah korusun..."

YENİ PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ENSAR AYTEKİN

“Manisa Turgutlu’da bir lise etrafında yaşanan ve hepimizi derinden sarsan saldırıda yaralanan 10 öğrencimize acil şifalar diliyorum. Olayın tüm boyutlarının etraflıca araştırılması noktasında gerekli işlemlerin ivedilikle yapılması ve kamuoyuna hiçbir şüphe kalmayacak şekilde bilgi verilmesi elzemdir.

Genel Başkanımız Özgür Özel’in talimatıyla görevlendirilen bu süreci yakından takip edecek heyetimiz de Turgutlu’ya ulaşmak üzeredir. Okullar ve güvenlik tartışmasız bir şekilde bu ülkenin en büyük meselesidir. Acı tecrübelerimizin ailelerde ve çocuklarda travmalara dönüşmesi toplumumuzu derinden yaralamaktadır. Siyaset kurumu tam da bu noktada görevini yapmalı, ailelerin ve çocukların can güvenliğini sağlamalıdır.”

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MÜSAVAT DERVİŞOĞLU

"Kahramanmaraş’taki okul saldırısının acısı hâlâ yüreğimizdeyken, yeni eğitim-öğretim yılının daha ilk günlerinde Manisa Turgutlu’daki bir okulda öğrencilerimize saldırı haberi ile uyanıyoruz. Öncelikle yaralı evlatlarımıza Allah’tan şifa diliyorum. Ailelerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İktidara ve ilgili tüm kurumlara hatırlatmak isterim ki; “Ailelerimizin güvenliği” çocuklarımızdan başlar. Sorumluları, okullarımızın ve evlatlarımızın güvenliği için gereken her adımı ivedilikle atmaya çağırıyorum."

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN

"Bugün yine bir okul saldırısı haberiyle sarsıldık. Bu topraklarda böyle olaylar yaşanmazdı. Ne oldu da bir yıl içinde üçüncü okul saldırısını görüyoruz? Olanları müstakil vakalar olarak geçiştirmek mümkün değildir. Mesele hem sosyoloji, hem psikoloji, hem de güvenlik açısıyla, bütüncül bir şekilde acilen ele alınmalı; bu tür acıların bir daha yaşanmaması için gerekenler derhâl yapılmalıdır.

Manisa Turgutlu'da okulun önündeki saldırıda yaralananan evlatlarımıza acil şifalar temenni ediyorum."

YENİDEN REFAH PARTİSİ GENEL BAŞKANI FATİH ERBAKAN

"Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında silahla ateş açılması sonucu 8 kişinin etkilendiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Çocuklarımızın eğitim yuvalarında dahi can güvenliğinden endişe duyduğu bir tabloyu kabul edemeyiz. Evlatlarımızı okula gönderirken aklımızda 'Acaba bugün başına bir şey gelir mi?' endişesi olmamalıdır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve okullarımızda güvenliğin en üst seviyeye çıkarılmasını temenni ediyorum. Rabbim milletimizi ve evlatlarımızı her türlü kötülükten muhafaza eylesin."

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan

"Okullarımızdaki güvenlik ihmallerine ilişkin kaygı ve endişelerimiz devam ederken, Manisa Turgutlu’da yaşanan menfur saldırı bir kez daha hepimizi derinden sarstı. Evlatlarımızın ve öğretmenlerimizin güvenliğinden duyduğumuz endişenin tarifsiz olduğu bu günlerde, saldırıdan etkilenen evlatlarımıza, ailelerine, öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

ANAHTAR PARTİ GENEL BAŞKANI YAVUZ AĞIRALİOĞLU

"Bir okul önünde silah sesleri duyulması kabul edilemez! Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki bir lisede gerçekleşen silahlı saldırıyı üzüntüyle öğrendim. Yaralanan öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve acil şifalar diliyorum. Çocuklarımızın okula korkmadan güvenle gidebildiği bir Türkiye için hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz"

CHP SÖZCÜSÜ MÜSLİM SARI

"Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 8 kişinin yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Çocuklarımızın eğitim gördüğü okulların çevresinde silahların konuştuğu, öğrencilerin can güvenliğinin tehdit altında olduğu bir tablo kabul edilemez. Okul kapısına kadar ulaşan bu şiddetin sıradanlaştırılmasına göz yumulamaz.

Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar, ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesini bekliyoruz. Geçmiş olsun Manisa."

DEM PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ GÜLİSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT

"Bu saldırıya şahit olanların, öğrencilerin, öğretmenlerin ve ailelerin yaşadığı korku ve kaygıyı yürekten paylaşıyorum. Çocukların okula giderken yaşamlarından endişe etmediği, okulun güvenli bir yaşam alanı olduğu bir ülke hepimizin hakkı.

Nisan ayındaki okul saldırılarının ardından 'hiçbir risk unsurunun göz ardı edilmeyeceği' açıklanmıştı. Aylar sonra yeniden bir okulun çevresinde silahların konuşması, açıklanan önlemlerin ne kadar işe yaradığını sorgulamayı zorunlu kılıyor. Hiçbir can kaybı yaşanmamasını ve yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmasını diliyorum."