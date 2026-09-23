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Manisa’daki okul saldırısı: Yoğun bakımdaki 3 öğrencinin hayati tehlikesi atlatıldı

Manisa’daki okul saldırısı: Yoğun bakımdaki 3 öğrencinin hayati tehlikesi atlatıldı

23.09.2026 19:04:00
Güncellenme:
DHA
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Manisa’daki okul saldırısı: Yoğun bakımdaki 3 öğrencinin hayati tehlikesi atlatıldı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırının ardından TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu okulda inceleme yaptı. Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, yoğun bakımda tedavi gören 3 öğrencinin hayati tehlikeyi atlattığını ve bilinçlerinin açık olduğunu açıkladı.
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana gelen ve 3'ü ağır 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırının ardından, TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu okulda incelemelerde bulundu. Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, burada yaptığı açıklamada, "Hastanemizde biliyorsunuz 3 yavrumuz şu anda yoğun bakımdalar. Şükürler olsun ki hayatı tehlikesini atlattılar. İlk andaki gibi bir korkumuz, kaygımız yok. Şu anda bilinçleri açık. Aileleriyle görüşür hale geldiler. Ama takdir edersiniz ki yoğun bakımdaki tedavileri biraz daha bunlarla ilgili devam edecek" dedi.

Beyazıt, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Hem Siverek, hem Kahramanmaraş hem de Turgutlu'daki olaylarda ilk görünen şeyin akran zorbalığı veya değişik şeyler görülse de geri planında bunların dijital mecralardan etkilenen Discord gibi ve değişik oyun sistemlerinden etkilenen bir nihilizm, bir şiddet, aşırılıkla ilgili çok büyük bir tehlike var ve bu tehlike ile ilgili değerlendirmeleri hepinizin dikkatine sunmak istiyorum. Onun için de sadece öğretmenlerimiz, emniyet tedbirleriyle, emniyetçilerimiz, güvenlikçilerimize bu iş havale edilmeden annelerin, babaların evlerindeki çocuklarının mutlaka sosyal mecralarını, dijital mecralarını ve bu konudaki girişimlerini takip etmelerini ben özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu konudaki bütün vatandaşlarımı, bütün anne babaları uyarmak istiyorum."

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