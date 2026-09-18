Manisa merkezli 6 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu: 20 tutuklama

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Bürosu tarafından yasa dışı bahis sitelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlar Daire Başkanlığı ekipleri teknik çalışma başlattı.

Ekiplerin incelemelerinde B.K., A.E. ve M.Ç. isimli şüphelilerin, üçüncü şahısların banka hesaplarını para karşılığı kiralayarak yasa dışı bahis sitelerinde kullandıkları ve bu yolla haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, yasa dışı bahis para transferlerini gerçekleştiren ve banka hesabı kiralayan toplam 27 şüpheliyi tespit etti.

'MASAK İNCELEMESİNDE 1,3 MİLYAR TL'LİK HAREKETLİLİK'

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından şüphelilerin banka hesap hareketleri üzerinde yapılan detaylı incelemede, son 5 yıl içerisinde yasa dışı bahis kapsamında değerlendirilen 1 milyar 300 milyon TL'lik işlem hacmi ortaya çıkarıldı.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Toplanan delillerin ardından ekipler, geçen 14 Eylül’de Manisa merkezli Kars, Antalya, Aydın, İzmir ve Eskişehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ekiplerin aramalarında, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen 19 cep telefonu, 22 SIM kart, masaüstü bilgisayar, 5 laptop, 2 tablet, 11 USB bellek, hard disk ve 3 POS cihazına el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 20'si çıkarıldıkları Manisa Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.