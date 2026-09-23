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Manisa’nın ardından bir şiddet haberi de Ankara’dan geldi: Veli okul bastı, müdüre saldırdı

Manisa’nın ardından bir şiddet haberi de Ankara’dan geldi: Veli okul bastı, müdüre saldırdı

23.09.2026 11:52:00
Güncellenme:
Taylan Gülkanat
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Manisa’nın ardından bir şiddet haberi de Ankara’dan geldi: Veli okul bastı, müdüre saldırdı

Türkiye dün Manisa'daki lisede yaşanan saldırıyı konuşurken bir şiddet haberi de Ankara'dan geldi. Altındağ'daki bir ortaokulda velinin okula gelerek okul müdürüne saldırıda bulunduğu ortaya çıktı.
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Türkiye’nin Manisa’daki okul saldırısıyla sarsıldığı saatlerde bir şiddet olayının da Ankara’da yaşandığı ortaya çıktı. Olay Altındağ’daki Tandoğan Şehit Mucip Arıgan Ortaokulu'nda meydana geldi. Dün öğle arasında okul dışında öğrenciler kavgaya tutuştu. Kavganın ardından öğrencilerden birinin velisinin okula gelerek okul müdürüne yönelik fiziksel saldırı girişiminde bulunduğu iddia edildi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Öğretmenler ve okul çalışanlarının araya girerek saldırıyı engellemeye çalışmasına karşılık velinin uzun süre sakinleştirilemediği belirtildi. Olay üzerine polis ekiplerine haber verildiği ve velinin ancak polis ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alınabildiği ortaya çıktı. Olaya tanık olan öğretmen ve idarecilerin ifade vermek üzere karakola gittiği, edinilen son bilgilere göre de velinin gözaltında olduğu, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. 

İlgili Konular: #okul #Manisa #saldırı

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