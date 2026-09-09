Manisa Salihli'de aile faciası: Eşini ve kızını bıçaklayan erkek gözaltına alındı

Manisa’nın Salihli ilçesi Keli Mahallesi’nde dün gece meydana gelen korkunç olayda bir kişi, eşi ile kızını bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan kızın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, şüpheli baba polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Salihli’nin Keli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aile içi çıkan kavgada 51 yaşındaki D.K., 52 yaşındaki eşi N.K. ve 24 yaşındaki kızı N.K.’yi bıçakla saldırdı. Olayda anne ve kızı yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan anne ve kızı, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından şüpheli D.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.