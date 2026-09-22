Manisa Turgutlu'da okul saldırısı... Akın Gürlek duyurdu: Saldırganın anne, baba ve dedesi gözaltında!

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi önünde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 11 öğrenci yaralanırken, yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

İKİ CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Gürlek, olayın hemen ardından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını ve Başsavcının koordinasyonunda iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini belirtti.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen çocuk kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

ANNE, BABA VE DEDE DE GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında saldırıda kullanılan silahın çocuğun eline nasıl geçtiği ve silahın hangi koşullarda muhafaza edildiği de araştırılıyor.

Gürlek, anne ve baba ile silahın kullanımında bulunduğu belirlenen dedenin de gözaltına alındığını açıkladı.

Soruşturmada ayrıca anne ve babanın bakım ve gözetim yükümlülükleri ile olay öncesinde akran zorbalığı yaşandığı yönündeki iddiaların da çok yönlü şekilde incelendiği belirtildi.

"HİÇBİR İHMAL GÖZARDI EDİLMEYECEK"

Gürlek, çocukların güvenliği söz konusu olduğunda herhangi bir ihmal veya sorumsuzluğun görmezden gelinmeyeceğini belirterek, sorumluluğu bulunan kişilerin titizlikle tespit edileceğini ifade etti.

Adli sürecin ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon içerisinde takip edildiğini aktaran Gürlek, yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının da yakından izlendiğini bildirdi.

Gürlek, saldırıda yaralanan öğrencilere acil şifa, ailelerine ve eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Gürlek'in açıklaması şöyle:

"ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN HİÇBİR İHMAL KARŞILIKSIZ KALMAYACAKTIR!

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, okul binası dışında, öğrencilerimizin okullarına gittiği sokakta meydana gelen silahlı saldırıda 2’si ağır olmak üzere 11 öğrencimizin yaralanması hepimizi derinden üzmüştür.

Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyor; ailelerine, arkadaşlarına ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Olayın hemen ardından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığımızca kapsamlı bir soruşturma başlatılmış, Başsavcımızın koordinasyonunda iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, saldırıyı gerçekleştiren adli süreçteki çocuk kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Çocuklarımızın güvenliği söz konusu olduğunda hiçbir ihmalin, hiçbir sorumsuzluğun görmezden gelinmesi mümkün değildir.

Yakın zamanda öncülük ettiğimiz yasal düzenleme ile ailelerin bakım ve gözetim yükümlülüklerine ilişkin sorumlulukları daha açık ve güçlü hâle getirmiştik. Bu kapsamda anne, baba ve saldırıda kullanılan silahın kullanımında bulunduğu belirlenen dede de gözaltına alınmıştır.

Saldırıda kullanılan silahın çocuğun eline nasıl geçtiği, silahın muhafaza koşulları, anne ve babanın bakım ve gözetim yükümlülükleri ile olay öncesinde akran zorbalığı yaşandığı yönündeki iddialar çok yönlü ve titizlikle araştırılmaktadır.

Çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden bu olayın üzerine hukuk içinde ve kararlılıkla gidilecek; sorumluluğu bulunanlar titizlikle tespit edilecek, hiçbir ihmal gözardı edilmeyecektir.

İlgili bakanlıklarımız ve kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde hem adli süreci hem de yaralı öğrencilerimizin durumunu hassasiyetle takip ediyoruz.

Yaralı öğrencilerimize bir kez daha acil şifalar diliyoruz."