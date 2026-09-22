Manisa Turgutlu'da okul saldırısı... İçişleri Bakanı Çiftçi'den son dakika açıklaması: 'Birinci derece riskli okuldu, 3 öğrencinin durumu kritik'

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sabah saat 08.00 sıralarında gerçekleşti.

Saldırıda, saldırganın okulun 9. sınıf öğrencisi H.O. olduğu anlaşıldı. Saldırıda 11 öğrenci tüfek saçması nedeniyle yaralandı.

YARALI ÖĞRENCİLERDEN ÜÇÜNÜN DURUMU KRİTİK

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa'ya giderek son duruma ilişkin bilgi aldı. İki bakan akşam saat 16.00 sıralarında gazetecilere açıklama yaptı.

Bakan Mustafa Çiftçi, yaralı 11 öğrenciden üçünün durumunun kritik olduğunu söyledi.

Yaralı sekiz öğrenciden birinin taburcu edildiğini belirten Çiftçi, "Olay bütün idari yönleriyle soruşturulacak. Olayın adli yönden de soruşturulması yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

“OKUL 1'İNCİ DERECE RİSKLİ BİR OKULDU”

Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın da aldığı güvenlik önlemleri olduğuna işaret eden Çiftçi, saldırının gerçekleştiği okulun birinci derece riskli bir okul olduğunu ifade etti.

Bakan Çiftçi, "Okullar civarındaki yerleri, servis araçlarını denetliyoruz. Okul güvenliği sadece fiziki tedbirlerle oluşabilecek bir şey değil. Üç aydır üzerinde çalıştığımız protokolümüz var. Bu protokolü dün imza altına aldık." diye konuştu.

ANNE, BABA VE DEDE GÖZALTINDA

Saat 11.10'da saldırıya ilişkin bir açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayda ikisi ağır 11 öğrencinin yaralandığını bildirmişti.

Olayın hemen ardından soruşturma başlatıldığını ve iki savcı görevlendirildiği bilgisini paylaşan Gürlek, saldırıyı gerçekleştiren H.O. isimli saldırganın gözaltında olduğunu açıklamıştı.

Gürlek, saldırganın yanı sıra anne, baba ve saldırıda kullanılan silahlın sahibi dedenin de gözaltına alındığını kaydetmişti.