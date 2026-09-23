Manisa Turgutlu'daki okul saldırısı: Gözaltı sayısı 9'a çıktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde lise yakınında, öğrencilerin okula gittiği sokakta H.O.’nun (15) av tüfeğiyle ateş açması sonucu 3'ü ağır, 11 öğrencinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi yakınında, öğrencilerin okula geldiği sokakta dün saat 08.00 sıralarında av tüfeği ile ateş açıldı.

Olayda 3'ü ağır, 11 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Av tüfeği ile yaya olarak olay yerine geldiği ve saldırının ardından kaçtığı güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin H.O. olduğu belirlendi. Ekiplerin çalışması sonucu dün şüpheli H.O. ile annesi, babası ve dedesinin de aralarında olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI 9'A ÇIKTI

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi. Böylece soruşturmada gözaltı sayısı 9’a çıktı.

OKULDA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı olaya ilişkin 3 müfettiş görevlendirirken, ayrıca okulda eğitime 1 gün ara verildi. Adalet Bakanlığı da olaya ilişkin 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği’nden olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, “22 Eylül 2026 tarihinde Turgutlu ilçemizdeki saldırı olayında yaralanan ve Turgutlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri devam eden hafif yaralı 6 öğrencimizin bugün taburcu edilmeleri planlanmaktadır. Manisa merkezde tedavileri sürdürülen 3 öğrencimizin ise bilinçleri açık olup, yoğun bakım ünitelerindeki tedavileri devam etmektedir. Öğrencilerimizin durumu hekimlerimiz tarafından yakından ve titizlikle takip edilmektedir. Yaşanan elim olay nedeniyle öğrencilerimize, ailelerine ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; tedavileri devam eden öğrencilerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" denildi.