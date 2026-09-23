Manisa Turgutlu'daki okul saldırısı... Valilik son durumu açıkladı: Yaralanan 6 öğrenci bugün taburcu edilecek

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde, öğrencilerin bulunduğu sokakta düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerin tedavileri sürüyor.

Manisa Valiliği, Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 6 öğrencinin bugün taburcu edilmesinin planlandığını, Manisa merkezde tedavileri süren 3 öğrencinin ise yoğun bakım ünitelerinde takip edildiğini açıkladı.

6 ÖĞRENCİNİN BUGÜN TABURCU EDİLMESİ PLANLANIYOR

Turgutlu ilçesinde 22 Eylül'de meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarına ilişkin Manisa Valiliği'nden yeni açıklama yapıldı.

Valilik açıklamasında, Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam eden hafif yaralı 6 öğrencinin bugün taburcu edilmelerinin planlandığı belirtildi.

3 ÖĞRENCİNİN TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA SÜRÜYOR

Manisa merkezde tedavileri sürdürülen 3 öğrencinin ise bilincinin açık olduğu bildirildi. Öğrencilerin yoğun bakım ünitelerindeki tedavilerinin devam ettiği, sağlık durumlarının hekimler tarafından yakından ve titizlikle takip edildiği kaydedildi.

Valilik açıklamasında, yaşanan saldırı nedeniyle öğrencilere, ailelerine ve eğitim camiasına geçmiş olsun dilekleri iletilerek, tedavisi süren öğrencilerin bir an önce sağlıklarına kavuşması temennisinde bulunuldu.