Manisa'da 6 yıldır bitmeyen yola tepki: Azrail’le oyun oynuyoruz!

15 Aralık 2021 Çarşamba, 14:10

Manisa’da 2015 yılında yapımına başlanan ve 3 yılda bitirilmesi planlanmasına rağmen halen bitirilmeyen Akhisar-Gördes yolunun 4,5 kilometrelik kısmını içinde kalan Gördes ilçesine bağlı Fundacık Mahalle sakinleri, tamamlanmayan yol sebebiyle bu zamana kadar 9 kişinin trafik kazasında hayatını kaybettiğini belirterek, “Artık yola çıkmaya korkuyoruz. Çıktığımız zamanda Azrail’le oyun oynuyoruz” şeklinde isyanlarını dile getirdi.

CHP’li Bakırlıoğlu’nun ziyaretinde yer alan Gördes ilçesinde bir yerel gazetenin sahibi Ahmet İnce, yıllardır bitirilemeyen Akhisar-Gördes yolunda yaşanan sıkıntıları dile getirdiklerini, ancak yetkililerin yaşanan soruna ilgisiz kaldığını ifade etti.

Akhisar-Gördes yolunun artık ilçenin kanayan yarası haline geldiğini belirten İnce şu ifadelere yer verdi: “İlçe halkı artık bu yol üzerinden Akhisar’a gitmeye korkuyor. Yıllardır köklü bir çözüm bulamadılar. En son geçtiğimiz Nisan ayında ihalesinin yapıldığı ve çalışmaların başlanacağı söylendi. Ama şuanda bir çalışma yok. Özellikle Fundacık mahallesinin içinden geçen yaklaşık 4 kilometrelik bir bölüm var. Yıllardır bölümdeki yolla ilgili yaşanan çaresizliği yazıyorum. Ama ne yazık ki bir çözüm ortaya atılmıyor. 3,5 yıl önce Fundacık bölgesinde büyük bir kaza yaşanmıştı. O günde kendi gazetemde ‘Azrail Fundacık’ta Pusuda Bekliyor’ başlıklı bir haber yazmıştım. 3,5 yıl geçti ama bu yolda Azrail hala pusuda bekliyor. Geçtiğimiz 24 Aralık tarihinde yine üzücü bir kaza daha yaşandı.”

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Fundacık mahallesi yakınlarında yapımı bitirilemeyen yol üzerinde geçirdiği trafik kazası sebebiyle 23 yaşındaki ücretli öğretmen Bahar Zeybek ve 4 yaşındaki kız kardeşi Özge Fatma Zeybek’in yaşamını kaybettiğini hatırlatan bir mahalle sakini ise şöyle konuştu:

“Kazanan yaşandığı gün biz birebir şahidiz. Kazanan yaşandığı gün yolun kenarına biriktirilmiş topraklar yağmur sebebiyle yolanı iniyor. Bu nedenle o gün yol sabun kalıbı gibi. Bir insan yürüse bile ayakta duramayacak şekilde. Böyle bir yolda üzücü kaza yaşanıyor ve genç yaşta bir öğretmenimiz ve kızımız hayatını kaybediyor. Akhisar-Gördes yolu, bazı siyasilerin tabirince ‘Rahat nefes alınacak’ yol olmaktan çıkıp ölüm yolu haline geldi. Sadece Fundacık mahallesinin içinden geçen yolda şuana kadar yaşanan trafik kazası sebebiyle 9 kişi hayatını kaybetti. Yaralamalı trafik kazalarını saymıyoruz. Bu hayatını kaybeden canların hesabını kim verecek. Artık bu çilemize son versinler. ‘Ölüm yolu’ olarak tabir ettiğimiz bu yolu bir an önce bitirsinler.”

Yolun geçtiği güzergah içinde mahallesi bulunan Akhisar ilçesine bağlı Dağdere mahalle muhtarı Halil Gökçedağlı, sadece kendi mahallesinden yol üzerinde yaşanan trafik kazası sebebiyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, yaşanan sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiği çağrısında bulundu.

Yurttaşları dinleyen CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, bitmeyen Akhisar-Gördes yolu için 2018 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından cevaplanması üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na soru önergesi verdiğini, kendisine yolun 2020 yılında tamamlanacağının cevabının verildiğini ifade etti.

Aynı yolla ilgili CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’inde geçtiğimiz aylarda soruna önergesi verdiğini hatırlatan CHP’li Bakırlıoğlu şu ifadelere yer verdi: “2018 yılında verdiğim önergeye ‘2020 yılında bitecek’ cevabı verdiler. Sayın Grup Başkanvekilimiz Özgür Özel’in verdiği önergeye ise geçtiğimiz Nisan ayında ihalesinin yeniden yapıldığı ve ihalenin değerlendirme sürecinde olduğu cevabı verildi. Üzerinden yaklaşık 8 ay geçti. Halen neyi değerlendiriyorlar. Halen yolda yapımına başlanan bir iş yok. Yolun geçtiği Fundacık mahallesi yakınlarında geçtiğimiz 24 Kasım’da yaşanan kazada bir öğretmenimizi ve 4 yaşındaki kız kardeşini kaybettik. Esasında bu bir kaza değil, bir cinayettir. Çünkü bu yolda karayollarının ciddi ihmali vardır. Bu yol artık güvenli olmaktan çıkmış, bir güvensiz yol ve tehlikeye her an açık bir yol haline gelmiş. Her konuşmalarında yaptıkları duble yollarla, otoyollarla, köprülerle övünenler Akhisar-Gördes yolu için neredeler. Bitmeyen yollarla övünmenin bir anlamı yok. Anladığımız kadarıyla Akhisar-Gördes yolu böle giderse bitmeyecek. Ama hiç değilse problemli olan, devamlı kazaların yaşandığı Fundacık mahallesi içinden geçen yaklaşık 4 kilometrelik yolun bir an önce yapılması gerekmektedir. İlçe halkımızın ve mahalle sakinlerinin taleplerini ilgili bakanlığa ileteceğim ve konuyla ilgili olarak TBMM’ye tekrar bir soru önergesi vereceğim.