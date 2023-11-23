Manisa'da anne kız asansörde ölü bulunmuştu... Ölmeden önce son sözü bu oldu!

Yayınlanma: 23.11.2023 - 10:24

Güncelleme: 23.11.2023 - 10:26

Manisa'da 19 Kasım Pazar günü Salihli ilçesi Kocaçeşme Mahallesi 63 Sokak'ta komşuları sabah saat 08.00 sıralarında apartmanda oturan Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez’i asansörde hareketsiz buldu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, anne ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi. 2’si ilk eşinden olan 3 çocuk annesi Devrim Güler ile kızının cenazesi, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

CİNAYET OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

14 Kasım’da 18 yaşına girdiği belirtilen lise eğitimi gören Doğa Etyemez’in başarılı bir öğrenci olduğu ve avukat olmak istediği öğrenildi. Anne - kızın İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki ön otopsilerinde telle boğularak öldürüldükleri ortaya çıktı.

Devrim Güler ile üniversiteye hazırlanan kızı Doğa Etyemez’in Adi Tıp’taki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeleri, önceki gün Kocaçeşme Camisi’nde kılınan cenaze namazını ardından Karaağaç Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.

YURTDIŞINA KAÇMA HAZIRLIĞI YAPARKEN YAKALANDI

Soruşturma kapsamında polis, şüpheli olarak önceki gün sabah uçak ile Ankara’ya giden ve yurtdışına kaçma hazırlığı yapan alt komşuları Atalay Yüksel’i gözaltına aldı. Çiftçilik yapan Yüksel, Manisa’nın Salihli ilçesine getirildi. Yüksel, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunda suçunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yüksel, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON SÖZÜ “ANNEMİN YAKASINI BIRAK” OLDU

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; ölmeden saniyeler önce Atalay Yüksel ile tartışan ve annesi ile olan ilişkisine karşı çıkan Doğa Etyemez’in son sözlerinin “Annemin yakasını artık bırak. Bizi rezil ediyorsun. Evimize girip çıkıyorsun. Apartmanda, mahallede laf oluyor” şeklinde olduğu belirlendi.