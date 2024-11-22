Manisa'da faciadan dönüldü... Otomobil ile ekobis çarpıştı: 1'i ağır, 2 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin (ekobis) çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Manisa'da faciadan dönüldü... Otomobil ile ekobis çarpıştı: 1'i ağır, 2 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 22.11.2024 - 10:54

Feci kaza, Salihli-Köprübaşı Yolu Taytan Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, O.T.(59) yönetimindeki 10 ACT 769 plakalı otomobil ile M.B.’nin(35) kullandığı ekobis çarpıştı. Kazada ekobis sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan R.H.(29) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralılardan ekobis sürücüsü M.B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Manisa

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