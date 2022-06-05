Manisa'da feci kaza: 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Manisa'da meydana gelen kazada takla atan otomobilin sürücüsü 22 yaşındaki Mert Özoral hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA
05 Haziran 2022 Pazar, 11:01
Manisa'da feci kaza: 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde seyir halindeyken takla atan otomobilin sürücüsü Mert Özoral, hayatını kaybetti.

Kaza, 03.45 sıralarında, Yunusemre ilçesinin Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi.

Horozköy istikametinden Muradiye istikametine seyir halinde olan Mert Özoral idaresindeki 35 ZV 0048 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Özoral'ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Özoral'ın cenazesi, otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Manisa trafik kazası

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler