Manisa'da feci kaza: 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Manisa'da meydana gelen kazada takla atan otomobilin sürücüsü 22 yaşındaki Mert Özoral hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde seyir halindeyken takla atan otomobilin sürücüsü Mert Özoral, hayatını kaybetti.
Kaza, 03.45 sıralarında, Yunusemre ilçesinin Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi.
Horozköy istikametinden Muradiye istikametine seyir halinde olan Mert Özoral idaresindeki 35 ZV 0048 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Özoral'ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Özoral'ın cenazesi, otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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