Manisa'da feci kaza: Baba-oğul, otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
Tunay Araz'ın (19) kullandığı otomobil, önce Atilla Çetin yönetimindeki motosiklete ardından da yol kenarındaki direğe ve kaldırıma çarpıp takla attı. Motosikletteki Çetin ve oğlu Talha Çetin, aracın altında kalmaktan son anda kurtulurken; otomobil sürücüsü Tunay Araz ise olayı yara almadan atlattı.
Turgutlu'da, otomobilin çarptığı motosikletteki Atilla Çetin (36) ile oğlu Talha (8), aracın altına girmekten son anda kurtuldu. Otomobilin de takla attığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Kervan Yolu Caddesi'nden Acıbadem Yolu Sokak'a dönüş yapan Tunay Araz'ın (19) kullandığı 35 EU 110 plakalı otomobil, önce Atilla Çetin yönetimindeki 45 ZC 5057 plakalı motosiklete ardından da yol kenarındaki direğe ve kaldırıma çarpıp takla attı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜ YARA ALMADAN KURTULDU
Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kasksız motosikletli Atilla Çetin ve arkasındaki oğlu Talha Çetin, yola fırladı. Baba-oğul, takla atan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Tunay Araz da araçtan kendisi çıktı.
Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınan baba ve oğulun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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