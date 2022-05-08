Manisa'da horoz dövüştüren 31 kişiye toplam 56 bin lira para cezası
Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir bağ evinde horoz dövüştürdüğü belirlenen 31 kişiye toplam 56 bin lira para cezası uygulandı. Operasyonda, hakkında kasten öldürme suçundan 13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan bir firari hükümlü de yakalandı.
Ballıca Mahallesi'nde horoz dövüştürerek kumar oynatıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Adrese yapılan operasyonda horoz dövüştürdüğü tespit edilen 31 kişiye toplam 56 bin lira para cezası uygulandı. Kumar oynatılması için yer temin eden M.Ö. (44) ile H.T.'ye (36) ise adli işlem yapıldı.
Bu arada baskın sırasında kaçmaya çalışan ve yapılan kimlik tespitinde kasten öldürme suçundan hakkında 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.Ö. (37) de yakalandı.
Adreste yapılan aramada ise 20 bin 450 TL nakit para, saat, dövüşen horozların yaralarını dikmek için kullanılan iplik takılı 4 iğne, yara bandı, 14 horoz, ring olarak kullanılan kafes, 10 iskambil destesi, 1 gram kubar esrar ve esrar içiminde kullanılan çarşaf kağıda el konuldu.
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