Manisa'da sezonun ilk kirazı 700 TL'den satıldı
Manisa'da hasat edilen sezonun ilk kirazı, kilosu 700 TL'den alıcı buldu. İlk kirazlar, Avrupa ülkelerinin yanı sıra Rusya, Dubai, Katar, Çin ve Güney Kore'ye ihraç ediliyor.
Manisa'da 'kırmızı altın' olarak nitelendirilen erkenci kirazın ilk hasadı, Sancaklıbozköy Mahallesi'nde yapıldı. Üreticiler, sabahın erken saatlerinde büyük emeklerle yetiştirdikleri kirazlarını hasat etti. İlk hasat, Halil İbrahim Koca (54) ve Metin Koyuncu'nun (64) bahçesinde yapıldı. Bu yıl verimin iyi olduğunu dile getiren çiftçiler, hasattan umutlu olduklarını söyledi.
Sancaklıbozköy Mahallesi'nde 30 dönüm alanda kiraz üreticiliği yapan Metin Koyuncu, 'cristobalina' cinsinin ilk kiraz olduğunu belirterek, "İhracata gittiği için ekim alanları arttı. Geçen seneye göre hava şartlarımız soğuk gitti. Kirazımız 15-20 gün sonra olmasına rağmen yine de bereketli bir yıl olacağını tahmin ediyorum. Rekoltemiz de güzel. Fiyat olarak kilosu 30 TL'den aşağıya olmaması gerekiyor" dedi.
Halil İbrahim Koca ise "Kuzey Yarım Küre'nin ilk kirazını hasat ettik. İlk kirazını hasat etmek için sabah 06.00'dan itibaren çalışıyoruz. Sezondan umutluyuz. Geçen seneye oranla geç olmasına rağmen ürünlerimizin kalitesi iyi, güzel bir rekolte bekliyoruz" diye konuştu.
İLK KİRAZLAR İÇİN TÖREN
40 kilo hasat edilen 'cristobalina' çeşidi kiraz açık artırmayla satıldı. Sancaklıbozköy Mahallesi'ndeki Kiraz Pazarı'nda düzenlenen törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk ve üreticiler katıldı. İlk teklifi 300 TL'den verilen kiraz, tüccar İbrahim Bodur tarafından kilosu 700 TL'ye satın alındı.
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