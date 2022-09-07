Manisa'da tarlada gömülü 6 kilo esrara 1 tutuklama

07 Eylül 2022 Çarşamba, 17:44

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Balıkesir Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Akhisar'daki ortak istihbari çalışmalarda, yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ihbarı üzerine Sazyoba Mahallesi'nde tarlaya baskın yaptı.

'TOPRAĞA GÖMÜLÜ 6 KİLO KUBAR ESRAR'

Narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada, tarlada farklı bölgelerde, satışa hazır halde ve poşetler içinde toprağa gömülü 6 kilo kubar esrar ele geçirildi. Tarla sahipleri A.A. ve E.A., gözaltına alındı.

E.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak, Akhisar T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, A.A. ise serbest bırakıldı.