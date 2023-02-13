Manisa'da TIR ile işçi servisi çarpıştı: 23 yaralı

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 17:39

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 17:39

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 31 AAT 56 plakalı TIR ile 45 J 5031 plakalı işçi servisi, Alaşehir-Salihli yolu Çağlayan mevkisinde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan müdahalelerinin ardından ambulanslarla Salihli ve Alaşehir ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik tek şeritten sağlanıyor.