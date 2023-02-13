Manisa'da TIR ile işçi servisi çarpıştı: 23 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde TIR ile işçileri taşıyan servis minibüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 17:39
Manisa'da TIR ile işçi servisi çarpıştı: 23 yaralı
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Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 31 AAT 56 plakalı TIR ile 45 J 5031 plakalı işçi servisi, Alaşehir-Salihli yolu Çağlayan mevkisinde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan müdahalelerinin ardından ambulanslarla Salihli ve Alaşehir ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik tek şeritten sağlanıyor.


Manisa TIR kaza

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