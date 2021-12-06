Manisa'da trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti

06 Aralık 2021 Pazartesi, 14:57

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tren raylarının üzerinde yürüyen Cengiz İ.'ye (62) Alaşehir'den İzmir'e giden yolcu treni çarptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesi yapılan Cengiz İ.'yi ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Cengiz İ., burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.