Manisa'da zincirleme feci kaza: 24 yaralı var!

18 Ekim 2022 Salı, 19:35

Edinilen bilgiye göre, Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Çobanisa Mahallesi'nde Manisa-Turgutlu karayolunun Turgutlu istikametinde saat 16.45 sıralarında bir aracın hatalı sollama yapması sonucu M.E.T. idaresindeki minibüs, önüne geçen araca çarpmamak için ani fren yapınca İzmir'den Adıyaman'a doğru hareket halinde olan A.K. idaresindeki yolcu otobüsü, minibüse ve yanındaki otomobile çarptı.

Yolcu otobüsünün arkasından gelen M.K. idaresindeki işçi servisi de otobüse çarparak durabildi. Kaza sonrası adeta can pazarı yaşanırken, yolcu otobüsü, işçi servisi ve minibüste bulunan yaralılar kendilerini araçlardan dışarı atarak yol kenarında birbirlerini teselli etmeye çalıştı.

Kazada 24 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve emniyet ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Manisa merkezdeki Şehzadeler ve Yunusemre ilçeleri ile Turgutlu ilçesindeki hastanelere sevk edilirken bazı yaralılar da kendi imkanlarıyla hastanelere ulaştı.

Kazayla ilgili çalışma başlatılırken uzun süre trafiğe kapalı kalan ve yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğunun oluştuğu yolda jandarma ve trafik ekipleri trafik akışını kontrollü olarak vermeye başladı.