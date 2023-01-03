Manisa'daki cinayette yeni ayrıntı! Annesini öldürdüğü kızından yardım istedi

03 Ocak 2023 Salı, 16:29

Manisa'nın Saruhan ilçesinde Necati Akpınar isimli şahıs 4 gün önce birlikte yaşadığı Mutlu Menekşe'yi boğarak katletti.

İlk 2 eşini öldüren 5 çocuk babası Necati Akpınar'ın son işlediği Mutlu Menekşe cinayetinin ayrtıntıları ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre 2 yıl önce, Covid önlemleri kapsamında cezaevinden çıkan Akpınar, Manisa'nın Saruhan ilçesinde üzüm bağları için çit betonu üretmeye başladı.Akpınar, daha sonra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda "Benimle bir ömür boyu bu hayatı paylaşıp, bir dağ gibi yanımda duracak hayat arkadaşı arıyorum. 'Benim de cesaretim var' dersen ben buradayım" şeklinde mesajlar paylaştı.

İŞE ALDIĞI KADINLARI TACİZ ETMİŞ!

Ofisinde çalıştırmak üzere kadın eleman ilanları veren Akpınar, başvuran ya da işe aldıklarının çoğuna tacizde bulunduğu iddia edildi. Ardından Akpınar, sosyal medyadan tanıştığı Afyonkarahisar'da yaşayan Mutlu Menekşe ile birlikte olmaya başladı.

CESEDİ SEYYAR ARACA KOYUP TAŞIDILAR

Menekşe, Akpınar'ın sürekli sosyal medyada vakit geçirmesi nedeniyle ayrılmak istedi. Bu duruma sinirlenen Akpınar, kadını boğarak öldürdü, cesedi tek başına taşıyamayacağı için de öldürdüğü ikinci eşi Fatma Akpınar'dan olan kızı A.S.'yi arayıp hasta olduğunu söyledi. Eve gelen kızına yaşananları anlatan Akpınar, A.S.'yi ölümle tehdit ederek yardım etmesini istedi. Cesedi seyyar bağ direği aracına koyup metruk bir eve götüren Akpınar ve A.S. üzerini toprakla örttü.

(Mutlu Menekşe)

Ardından evine dönen A.S., birkaç saat sonra karakola giderek yaşananları itiraf etti.

Necati Akpınar'ın, ilk eşi Emine Akpınar'ı 1984'te bıçaklayarak, ikinci eşi Fatma Akpınar'ı da 2003'te ütüyle yaktıktan sonra, tedavi için gittiği hastanede yine bıçaklayarak öldürdü.