Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu: Özel: ‘İmamoğlu aday olamazsa…’

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel Bursa ve Yalova'da gerçekleştirdiği halk buluşmasının ardından kaldığı otelde kendisine sorulan Cumhurbaşkanı Adaylığı sorusuna "Ekrem Başkan aday olmasın diye her şeyi yapacaklar. Bu durumda Mansur Yavaş'ın adaylığı çok önemli bir seçenektir" diyerek cevap verdi.

T24'ten Murat Sabuncu, Bursa'da yapılan halk buluşmasının ardından Özgür Özel ile kaldığı otelin lobisinde konuştu. Sabuncu'nun Mansur Yavaş'ın adaylığına dair sorduğu "Peki Mansur Bey hala potansiyel Cumhurbaşkanı adayı mıdır?" sorusunu Özel şöyle yanıtladı:

"EKREM BAŞKAN ADAY OLMASIN DİYE HER ŞEYİ YAPACAKLAR"

"Evet. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını ön seçimde belirlemek istedik. Ama o sırada yargı operasyonları olunca bunu halka da sorduk. 15,5 milyon oyla Ekrem İmamoğlu seçildi. Ekrem İmamoğlu o andan itibaren halkın cumhurbaşkanı adayıydı. Onu geri çekmek ancak kendi kararıyla olabilecek bir şey, milletin kararıyla olabilecek bir şey. O açıdan Ekrem İmamoğlu teknik olarak, hukuken aday olabildikçe cumhurbaşkanı adayıdır zaten. Ve Ekrem Bey'in başına bu geldiğinde Masum Bey çok olgun bir tavır göstererek bu vakitten itibaren Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili iddiamı geri çekiyorum dedi. Gitti Ekrem İmamoğlu'na. Hem ön seçimde oy verdi hem de arkasında durdu, durmaya devam ediyor. Bu çok önemli bir şey.

Ama bir realite bu iktidar Ekrem İmamoğlu’nun adaylığından o kadar korkuyor o kadar üstüne gidiyor ki hani düşünün kelimelerden açılan davalar var. Geçen gün bir davadan haberdar oldum ve inanamadım. Defalarca baktık, sorduk. Şevket'le beraberdik, açtık bir daha bir daha okuduk. İki yıl, bir ay bir ceza vermişlerdi Ekrem Başkan'a. Verdikleri ceza Ekrem Başkan kürsüdeyken, AK Parti Tuzla Belediye Başkanı provokasyon yapıyor. Birileriyle kavga ediyor, laf söylüyor falan. Diyor ki "Siz ona uymayın provokasyon yapıyor. O burayı germeye gelmiş." 'O burayı germeye gelmiş' lafından hapis cezası verdi. Önden de iki beraat oldu.

Şimdi hâl böyle olunca insan anlıyor ki Ekrem Başkan aday olmasın diye her şeyi yapacaklar. Bu durumda Mansur Yavaş'ın adaylığı çok önemli bir seçenektir. Ancak şurada hassas bir şey söyleyeyim. İlk günden beri söylüyorum. Kimseyi kimsenin yedeği ilan etmiyoruz. Mansur Bey kendisi "Ekrem Bey'in iddiası devam ettikçe ben iddiamı çekiyorum" demişti. Sonuçta günün ruhuna uygun bir tutumdu ve şu an kendisi aday olmayı düşündükçe, hem bizim için, hem gelecek cumhurbaşkanı adayını belirleme noktasında sorumluluğu olanlar için hem de millet için çok önemli bir seçenek."

"MANSUR BEY DEMEDİKÇE BİR PROBLEM YOK"

Özel, Yavaş'ın YENİ Parti'ye gelmemesiyle ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi:

"O yüzden ben gelmeyen belediye başkanına, Mansur Bey çıkıp da 'Ben Özgür Bey'le değilim, ben Yeni Parti'yle değilim' demedikçe bir problem yok. Zaten kendisiyle düzenli de görüşüyoruz. Hatta bazıları ona kızıyor. Hem sen bu partidesin hem diğer…

Mansur Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi'nde yani butlanın olduğu andan itibaren ortaya koyduğu tavır şu ana kadar son derece tutarlı. Bizim kendisiyle aramızda böyle bir fikir ayrılığı ya da bir çelişki bu anlamda herhangi bir çelişkimiz yok. Ayrıca da çok sayıda belediye başkanı ve meclis üyesi katılabilmek için kendi programlarını yapıyorlar. Ve katılamayanlar da sürekli üzüntülerini belirtiyorlar. Sürekli iletişim halindeyiz. Mesela birlikte parti kurduğumuz milletvekillerinden meclis kapandıktan sonra beni telefonla, diyelim beni arayanlardan çok, bizim partili olmayıp gönlü burada olan belediye başkanları arıyor ve sürekli durumlarını anlatmaya çalışıyor."