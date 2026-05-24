Mansur Yavaş’tan Özgür Özel’e ziyaret

CHP Genel Merkezi’ne polis müdahalesinin ardından ayrılan ve kitlesel yürüyüş başlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sonrasında Meclis’teki makamına geçmişti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Özgür Özel'i Meclis'teki makamında ziyaret etti. Yavaş ve Özel, kısa bir süre sohbet etti. Özel ile görüşmesinin ardından Yavaş, TBMM'den ayrıldı.

Genel Merkez’e müdahaleye ilişkin konuşan Yavaş, “Partiye bu şekilde polisin de girilmesi son derece yanlış. Yüzyıllık bir partiye bu şekilde polisin girmesi… Hoş olmadı. Allah korusun, başka bir şey de olmadı ama polisler de bizim, canımız, ciğerimiz” ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmediğini sorması üzerine Yavaş, “Hayır, herhangi bir görüşmem olmadı” dedi.