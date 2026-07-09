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Mardin'de 15 yaşındaki kız çocuğu başından vurulmuş halde bulundu

Mardin'de 15 yaşındaki kız çocuğu başından vurulmuş halde bulundu

9.07.2026 20:10:00
Güncellenme:
DHA
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Mardin'de 15 yaşındaki kız çocuğu başından vurulmuş halde bulundu

Mardin'in Derik ilçesinde evde başından tabancayla vurulmuş halde bulunan 15 yaşındaki M.E., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

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Mardin’in Derik ilçesinde, evde tabanca ile başından vurulmuş halde bulunan M.E. (15) adlı kız çocuğu, hastanede tedaviyi alındı. M.E.’nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olay, öğle saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Şahverdi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, odadan gelen silah sesi üzerine içeri giren ailesi, M.E.’yi tabanca ile başından vurulmuş halde buldu. Ailesi tarafından araçla hastaneye götürülmek istenen M.E., yolda ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Derik Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen M.E.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri evde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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