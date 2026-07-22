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Mardin’de 30 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Mardin’de 30 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

22.07.2026 12:51:00
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İHA
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Mardin’de 30 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 30 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, S.G. (30) isimli kadın, yakınları tarafından Mardin’in Nusaybin ilçesinde Devrim Mahallesi Seher Sokak’taki evinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından S.G.’nin cenazesi, Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ön otopsinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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