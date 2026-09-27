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Mardin’de akraba ailelerin kavgasında kan aktı: 6 yaralı

Mardin’de akraba ailelerin kavgasında kan aktı: 6 yaralı

27.09.2026 15:13:00
Güncellenme:
DHA
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Mardin’de akraba ailelerin kavgasında kan aktı: 6 yaralı

Kızıltepe’de akraba iki ailenin üyeleri arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, taş, sopa ve yumrukların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 6 kişi yaralanırken, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Kırsal Yalınkılıç Mahallesi’nde öğle saatlerinde taşlı ve sopalı bir kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; akraba 2 ailenin üyeleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı, sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda K.G. (50), M.G. (47), C.G. (40), Ö.G. (36), E.G. (27) ve M.G. (25) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafları ayırıp güvenlik önlemi aldı.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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