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Mardin'de balkondan düşen kadın öldü: Evli olduğu erkek gözaltına alındı

Mardin'de balkondan düşen kadın öldü: Evli olduğu erkek gözaltına alındı

12.08.2026 12:42:00
Güncellenme:
DHA
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Mardin'de balkondan düşen kadın öldü: Evli olduğu erkek gözaltına alındı

Mardin'in Midyat ilçesinde, 5’inci kattaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Bedriye Naz’ın eşi L.N., olay öncesinde tartıştıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
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Olay, dün akşam saatlerinde Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi’nde meydana geldi.

Çevre Yolu üzerinde bulunan Tanlar Sitesi’nin 5’inci katındaki dairede oturan Bedriye Naz, henüz belirlenemeyen nedenle balkondan düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Naz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Naz’ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında, olaydan önce tartıştıkları iddiası üzerine Naz’ın eşi L.N., polis ekiplerince gözaltına alındı. L.N.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İlgili Konular: #Balkon #mardin