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Mardin'de basketbol kulübünün öğrencilerini taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Mardin'de basketbol kulübünün öğrencilerini taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

8.09.2026 14:45:00
Güncellenme:
DHA
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Mardin'de basketbol kulübünün öğrencilerini taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Artuklu ilçesinde özel bir basketbol kulübünün öğrencilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 13 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kırsal Tilkitepe Mahallesi’nde öğleden sonra feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Nusaybin ilçesinde faaliyet gösteren özel bir basketbol kulübünün öğrencilerini taşıyan, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 AET 130 plakalı minibüs, Artuklu-Nusaybin kara yolunda devrildi.

Kazada Z.İ. (11), A.A. (12), S.D. (14), R.A. (12), M.D. (11), R.H. (10), H.Ç. (12), L.V. (12), N.O. (12), S.A. (12), A.A. (12), Z.H.T. (15) ve S.A. (18) yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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