Mardin’de çocukların tehlikeli oyunu kamerada: Yanan sopalarla çocukları korkuttular!

Mardin’in Artuklu ilçesinde bir grup çocuğun, yanıcı maddeyle tutuşturdukları sopalarla parkta oynayan çocukları korkutması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi’ndeki bir parkta meydana geldi.

YANAN SOPALARLA ÜZERLERİNE KOŞTULAR

Bir grup çocuk, yanıcı madde kullanarak tutuşturdukları sopalarla parkta oyun oynayan diğer çocukların üzerine doğru koştu.

Yanan sopaları gören bazı çocuklar çığlık atarak kaçtı. Görüntülerde, sopalar söndükten sonra yeniden tutuşturulduğu ve aynı hareketin birkaç kez tekrarlandığı görüldü.

Yaşanan tehlikeli anlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.