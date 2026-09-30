Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mardin'de endişelendiren kayıp: 13 yaşındaki Hasan Çapat'tan günlerdir haber alınamıyor

Mardin'de endişelendiren kayıp: 13 yaşındaki Hasan Çapat'tan günlerdir haber alınamıyor

30.09.2026 14:12:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Mardin'de endişelendiren kayıp: 13 yaşındaki Hasan Çapat'tan günlerdir haber alınamıyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 26 Eylül akşamı evinden ayrılan 13 yaşındaki Hasan Çapat’tan günlerdir haber alınamıyor. Ailenin kayıp ihbarı üzerine polis ekipleri ve yakınları tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, 26 Eylül’de evinden çıkan Hasan Çapat’tan (13) haber alınamıyor.

Kızıltepe ilçesi merkez Şahkulubey Mahallesi’nde yaşayan Hasan Çapat, 26 Eylül akşamı ailesiyle yemek yedikten sonra dışarı çıktı. Çocuklarının gece eve dönmemesi üzerine ailesi, emniyete giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından Hasan Çapat’ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Hasan’ın amcası Aydın Çapat, yeğenini bulabilmek için Kızıltepe ve çevresinde arama yaptıklarını ancak şu ana kadar herhangi bir ize rastlamadıklarını söyledi.

Hasan Çapat'ı arama çalışmaları sürüyor. 

İlgili Konular: #kayıp #mardin

İlgili Haberler

Kayıp olarak aranıyordu: Cesedi bulundu
Kayıp olarak aranıyordu: Cesedi bulundu Tokat'ın Erbaa ilçesinde 26 Eylül'den bu yana kendisinden haber alınamayan şahsın cansız bedeni Kelkit Çayı'nda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
10 Eylül'den beri kayıp: Büşra bebek 20 gündür bulunamadı
10 Eylül'den beri kayıp: Büşra bebek 20 gündür bulunamadı Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
Muğla'da kayıp olarak aranıyordu: 22 gün sonra zeytin bahçesinde cansız bedeni bulundu
Muğla'da kayıp olarak aranıyordu: 22 gün sonra zeytin bahçesinde cansız bedeni bulundu Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 22 gündür kendisinden haber alınamayan 73 yaşındaki Alzheimer hastası Ahmet Kestek’in cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin arama çalışmaları sonucunda Kestek'in cenazesi, evinden 7 kilometre uzaklıktaki bir zeytin bahçesinde bulundu.