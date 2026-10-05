Mardin’de kaçırılıp darbedilen müteahhit hayatını kaybetti: 3 tutuklama

Olay, 1 Ekim’de Artuklu ilçesine bağlı kırsal Göllü Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre müteahhit Ahmet Acay, alacak meselesi nedeniyle tefeci olduğu öne sürülen kişiler tarafından kaçırıldı.

Darbedilen Acay, daha sonra mahalleye yakın bir noktaya bırakıldı. Yakınları tarafından bulunan Acay, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Nefes almakta güçlük çektiği belirtilen Acay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Acay’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Göllü Mahallesi’ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, olayla ilgisi olduğu belirlenen 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.