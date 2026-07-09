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Mardin'de kahreden kaza: Minibüsün çarptığı 6 yaşındaki Esmanur kurtarılamadı

Mardin'de kahreden kaza: Minibüsün çarptığı 6 yaşındaki Esmanur kurtarılamadı

9.07.2026 16:17:00
Güncellenme:
DHA
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Mardin'de kahreden kaza: Minibüsün çarptığı 6 yaşındaki Esmanur kurtarılamadı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde işçileri bıraktıktan sonra hareket eden bir tekstil firmasına ait minibüsün çarptığı 6 yaşındaki Esmanur Oral hayatını kaybetti. Kazanın ardından minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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Mardin'in Dargeçit ilçesinde minibüsün çarptığı Esmanur Oral (6), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bahçebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir tekstil firmasının çalışanlarını taşıyan minibüs, işçileri bıraktıktan sonra hareket ettiği sırada Esmanur Oral'a çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Esmanur, ilk müdahalenin ardından Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Esmanur, kurtarılamadı. Esmanur'un cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Minibüs şoförü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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