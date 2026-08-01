Mardin'de sıcaklık 44 dereceye ulaştı: Cadde ve sokaklar boş kaldı

Meteoroloji'nin mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık uyarısında bulunduğu Mardin'de termometreler bazı ilçelerde 44 dereceyi gösterirken sokaklar ve caddeler boş kaldı.
Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü’nün 'mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık' uyarılarında bulunduğu Mardin’de termometreler 40 derecenin üzerini gördü.
Hava sıcaklığı Kızıltepe'de 44, Derik'te 41, Nusaybin'de 43, Yeşilli'de 40 ve Artuklu'da 41 derece olarak ölçüldü.
Bazı yurttaşlar evlerinde kalmayı tercih ederken, bazıları da park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.
Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyretmeye devam edeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.