Mardin'de 'tarihi eser' operasyonu: 70 sikke ve çok sayıda obje ele geçirildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Kızıltepe, Ömerli ve Derik İlçe Jandarma Komutanlıklarınca kültürel mirasın korunması ve tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 70 adet sikke, farklı figürlerde 14 obje, 1 yüzük ve 1 sütun ile kazılarda kullanılan 3 el dedektörü ve izinsiz kazılarda kullanıldığı belirlenen 19 kazı malzemesi ele geçirildi.

4 KİŞİYE İŞLEM

Operasyonlar kapsamında 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlulukla mücadele kapsamında çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.