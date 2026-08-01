Mardin'de yasadışı kazı ve tarihi eser operasyonu: 1500 yıllık tarihi mozaik ele geçirildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Ömerli ve Derik İlçe Jandarma Komutanlıklarınca kültürel mirasın korunmasına ve tarihi eser kaçakçılığı ile yasa dışı kazı faaliyetlerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda; 1500 yıllık Geç Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen figürlü taban mozaiği, 1 adet sikke, 2 adet yüzük, 13 adet obje, 3 adet değerli taş ve 1 adet "Antik Roma Sikkeleri" isimli kaynak ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığınca suç ve suçlulukla mücadeleye yönelik faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği bildirildi.