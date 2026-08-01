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Mardin'de yasadışı kazı ve tarihi eser operasyonu: 1500 yıllık tarihi mozaik ele geçirildi

Mardin'de yasadışı kazı ve tarihi eser operasyonu: 1500 yıllık tarihi mozaik ele geçirildi

1.08.2026 09:31:00
Güncellenme:
ANKA
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Mardin'de yasadışı kazı ve tarihi eser operasyonu: 1500 yıllık tarihi mozaik ele geçirildi

Mardin'de jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığı ve yasa dışı kazı faaliyetlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda, 1500 yıllık Geç Roma Dönemi'ne ait taban mozaiği ile çok sayıda tarihi obje ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Ömerli ve Derik İlçe Jandarma Komutanlıklarınca kültürel mirasın korunmasına ve tarihi eser kaçakçılığı ile yasa dışı kazı faaliyetlerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda; 1500 yıllık Geç Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen figürlü taban mozaiği, 1 adet sikke, 2 adet yüzük, 13 adet obje, 3 adet değerli taş ve 1 adet "Antik Roma Sikkeleri" isimli kaynak ele geçirildi.

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2 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığınca suç ve suçlulukla mücadeleye yönelik faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği bildirildi.

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