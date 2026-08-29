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Mardin'in Artuklu ilçesinde silahlı saldırı: 30 yaşındaki kadın ağır yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde silahlı saldırı: 30 yaşındaki kadın ağır yaralandı

29.08.2026 09:52:00
Güncellenme:
ANKA
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Mardin'in Artuklu ilçesinde silahlı saldırı: 30 yaşındaki kadın ağır yaralandı

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde 30 yaşındaki yabancı uyruklu kadın, bir kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu C.K. (30), henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunların hedefi olan C.K., kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATTI

Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan C.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin kimliğini belirleyerek yakalamak amacıyla geniş çaplı inceleme ve çalışma başlattı.

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