Mardin'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı
Mardin'de 2 hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Kaza, Yeşilli ve Ömerli ilçeleri arasındaki Hop Geçidi'nde, sabah saatlerinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı olan bölgede 2 hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.
Kazada araçlardaki 3 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma yolda güvenlik önlemi aldı, sağlık ekibi de yaralıları olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Kaza yerinde yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarmanın incelemesi sürüyor.
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