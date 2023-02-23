Mardin'de devrilen okul servisindeki 14 kişi yaralandı

Mardin'in Ömerli ilçesinde okul servisinin devrilmesi sonucu 13'ü öğrenci 14 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 17:52
Mardin'de devrilen okul servisindeki 14 kişi yaralandı
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Mardin'in Ömerli ilçesi Kırsal Çınaraltı ve Dereyanı mahalleleri arasında sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilmeyen öğrenci servisi devrildi.

Kazada, sürücü ile servisteki 13 lise öğrencisi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.


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