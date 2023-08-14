Mardin’de iki araç çarpıştı: 2’si ağır, 5 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2’si ağır, 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 14.08.2023 - 16:10
Mardin’de iki araç çarpıştı: 2’si ağır, 5 yaralı
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Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesine bağlı Gurs Vadisi yolunda Şükrü Örnek’in kullandığı 47 ABB 349 plakalı otomobil ile Ramazan Arı’ın kullandığı 47 DL 483 plakalı kamyonet sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. 2’si ağır 5 yaralı, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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