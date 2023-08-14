Mardin’de iki araç çarpıştı: 2’si ağır, 5 yaralı
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2’si ağır, 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesine bağlı Gurs Vadisi yolunda Şükrü Örnek’in kullandığı 47 ABB 349 plakalı otomobil ile Ramazan Arı’ın kullandığı 47 DL 483 plakalı kamyonet sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı.
2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. 2’si ağır 5 yaralı, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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