Mardin’de iki araç çarpıştı: 2’si ağır, 5 yaralı

Yayınlanma: 14.08.2023 - 16:10

Güncelleme: 14.08.2023 - 16:11

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesine bağlı Gurs Vadisi yolunda Şükrü Örnek’in kullandığı 47 ABB 349 plakalı otomobil ile Ramazan Arı’ın kullandığı 47 DL 483 plakalı kamyonet sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. 2’si ağır 5 yaralı, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.