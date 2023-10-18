Mardin'de küçük yaştaki çocuklara nişan töreni yapıldı: Anne ve baba serbest!

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde "küçük yaşta nişan töreni" yapıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan iki çocuğun anne ve babası serbest bırakıldı.

AA
Yayınlanma: 18.10.2023 - 10:30
Mardin'de küçük yaştaki çocuklara nişan töreni yapıldı: Anne ve baba serbest!
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Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kızıltepe ilçesinde yaşanan ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "küçük yaşta nişanlandırma" konulu haberler ve paylaşımlarla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan çocukların anne ve babalarının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen çocukların anneleri ifadelerini alan savcılıkça, babaları ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINMIŞTI

Valilikten önceki gün yapılan açıklamada, Kızıltepe'de yaşanan ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "küçük yaşta nişanlandırma" konulu haberler ve paylaşımlarla ilgili olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğüne ivedilikle konunun araştırılması talimatı verildiği bildirilmişti.

Söz konusu çocukların koruma altına alındığı, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.


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